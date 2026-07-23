دون حذفها أو خسارة التفاعل.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تنقذ ملايين المنشورات

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الموسيقى المضافة إلى المنشورات المنشورة في الخلاصة والمنشورات المتعددة الصور Carousel، دون الحاجة إلى حذف المنشور وإعادة رفعه من جديد.

وكان المستخدمون في السابق مضطرين إلى حذف المنشور بالكامل وإعادة نشره إذا أرادوا تغيير الأغنية أو المقطع الصوتي المرفق به، ما كان يؤدي إلى فقدان الإعجابات والتعليقات والمشاركات والوصول الذي حققه المنشور.

وتأتي الميزة الجديدة تحت اسم "Replace Audio"، حيث تسمح للمستخدمين باستبدال الموسيقى في أي وقت مع الحفاظ على جميع بيانات التفاعل المرتبطة بالمنشور، بما في ذلك الإعجابات والتعليقات والمشاركات ونسبة الوصول.

وقالت إنستجرام، التابعة لشركة “ميتا”، إن الميزة الجديدة تأتي ضمن جهودها لمنح صناع المحتوى أدوات أكبر للتحكم الإبداعي في منشوراتهم، وتوفير مرونة أكبر في إدارة المحتوى بعد نشره.

وتزيل الميزة الجديدة أحد القيود التي كانت تواجه المبدعين والعلامات التجارية، حيث كان عليهم الاختيار بين الاحتفاظ بتفاعل المنشور أو تحديث الموسيقى الخاصة به.

ففي بعض الحالات، قد يحتاج صناع المحتوى إلى تغيير الأغنية لمواكبة الاتجاهات الرائجة، بينما قد يرغب آخرون في تحديث منشورات قديمة لتتناسب مع ذوقهم الموسيقي الحالي.

طريقة استخدام ميزة تغيير الموسيقى على إنستجرام



يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال فتح المنشور المراد تعديل صوته، ثم الضغط على قائمة الخيارات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، واختيار "تعديل" Edit، وبعد ذلك ستظهر إمكانية استبدال المقطع الصوتي.

طريقة استخدام ميزة تغيير الموسيقى على إنستجرام

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة واجهت خلالها إنستجرام انتقادات بسبب إطلاق بعض الميزات التي لم تلق قبولا واسعا بين المستخدمين، ما دفع الشركة إلى التركيز بشكل أكبر على إضافة أدوات عملية تلبي احتياجات الجمهور.

وكانت المنصة قد أوقفت مؤخرا ميزة كانت تسمح للمستخدمين بتعديل صور الحسابات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما أقرت الشركة بأن الميزة "لم تحقق الهدف المطلوب" وقررت إزالتها.

كما أطلقت إنستجرام في مايو الماضي ميزة تحمل اسم "Instants" بهدف توفير طريقة جديدة لمشاركة اللحظات الواقعية أثناء حدوثها، لكنها أثارت ارتباكا بين بعض المستخدمين، بعدما واجه البعض صعوبة في فهم طريقة عملها وأرسلوا صورا عن طريق الخطأ إلى قائمة الأصدقاء بالكامل.

وتعد ميزة تغيير الموسيقى الجديدة خطوة بسيطة، لكنها تعالج مشكلة كانت تواجه العديد من المستخدمين وصناع المحتوى الذين يرغبون في تحديث منشوراتهم دون خسارة التفاعل الذي جمعوه سابقا.