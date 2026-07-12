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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد غضب المستخدمين.. ميتا تحذف ميزة صور الذكاء الاصطناعي من إنستجرام

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم
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وجدت شركة ميتا نفسها مجددا في دائرة الجدل بعد إطلاق أداة توليد الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي Muse Image، إذ انتشرت الميزة بشكل واسع لكن لأسباب سلبية، بعدما اكتشف المستخدمون إمكانية إنشاء صور لأشخاص يمتلكون حسابات عامة على إنستجرام بمجرد الإشارة إلى حساباتهم داخل الطلب الموجه للذكاء الاصطناعي.

وبعد تصاعد الانتقادات، قررت شركة “ميتا” إزالة هذه الميزة بالكامل من أداة Muse Image، مع الإبقاء على إمكانية استخدام الأداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في منشور عبر مدونتها يوم الجمعة: "كان هدفنا تقديم أداة إبداعية مفيدة ومنح الأشخاص القدرة على التحكم فيما إذا كان يمكن استخدام محتواهم العام بهذه الطريقة".

واعترفت “ميتا” بأنها لم تتخذ القرار المناسب بعد الاستماع إلى ردود فعل المستخدمين عبر الإنترنت، موضحة أن الميزة "لم تحقق الهدف المطلوب"، ولذلك تم إيقافها.

وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الملاحظات التي تشير إلى أن هذه الميزة لم تكن مناسبة، لذلك لم تعد متاحة".

أداة Muse Image

لماذا أزالت ميتا هذه الميزة؟

كان القلق الأكبر حول Muse Image يتعلق بأن جميع الحسابات العامة على إنستجرام كانت مفعلة تلقائيا للسماح باستخدام محتواها ضمن هذه الميزة، ما يعني أن المستخدم الذي لا يرغب في إنشاء صور له بواسطة الآخرين كان عليه تعطيل الخيار يدويا من الإعدادات.

كما أن ميتا لم تكن تبلغ المستخدمين عندما يقوم شخص ما بإنشاء صورة باستخدام حسابهم على إنستجرام، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال الميزة لإنشاء صور دون موافقة أصحابها.

ورغم ذلك، كانت الحسابات الخاصة وحسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مستثناة من هذه الميزة.

وبعد إيقافها، أصبح نظام Meta AI يرفض إنشاء صور عند محاولة الإشارة إلى حساب شخص آخر على إنستجرام بهدف استخدامه في توليد صورة.

كما أزالت ميتا خيار "السماح للأشخاص بإعادة استخدام محتواك على إنستجرام ومع ميزات الذكاء الاصطناعي في ميتا" من إعدادات الحسابات العامة.

انتقادات من هوليوود أيضا

لم تقتصر الانتقادات على المستخدمين، إذ أثارت الميزة مخاوف داخل قطاع الترفيه أيضا، فقد أعربت وكالة المواهب CAA، التي تمثل عددا من نجوم هوليوود مثل توم كروز وزيندايا وميريل ستريب، عن قلقها من آلية عمل الأداة.

وطالبت الوكالة سابقا بأن تكون الحماية هي الخيار الافتراضي في Muse Image، وليس الاستثناء، مع منح الأفراد إمكانية الموافقة بشكل صريح على استخدام صورهم أو هويتهم في إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي.

سجل متكرر من الجدل حول أدوات الصور بالذكاء الاصطناعي

ليست ميتا أول شركة تواجه انتقادات بسبب أدوات إنشاء الصور أو الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فقد تعرضت OpenAI لانتقادات مشابهة بسبب نظام الإلغاء الاختياري Opt-out في نموذج الفيديو Sora 2 قبل أن تغير سياساتها وتوقف هذه الآلية لاحقا.

كما أثار نموذج Grok Imagine التابع لشركة xAI جدلا واسعا قبل عدة أشهر، بعد اتهامات باستخدامه لإنشاء صور معدلة لأشخاص بطرق غير مناسبة، ما أعاد النقاش حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية.

ميتا Muse Image صور الذكاء الاصطناعي إنستجرام

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