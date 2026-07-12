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عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال

غزة
غزة
محمود محسن
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قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن التعنت الإسرائيلي في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار مستمر، واستمرار الهجمات الإسرائيلية، وتمديد ما يُسمى بالخط الأصفر، أو حتى إزاحته، للسيطرة على مزيد من المناطق في قطاع غزة، كما تواصل إسرائيل السيطرة على ما يدخل إلى القطاع، وتقنين المساعدات التي يُسمح بدخولها بشكل كبير جدًا، والتحكم في المعابر.

وأضافت رتيبة النتشة، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه هي الصورة السائدة، التي تعبر عن سياسة السيادة والسيطرة الإسرائيلية، ورفضها للحلول التي زعمت أنها قبلتها، سواء في مجلس الأمن أو في غيره من الأطر والإجراءات، وهي في الواقع، لم تلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقيات وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن الكيان الصهيوني ما زال حتى هذه اللحظة يقوم بعمليات الاغتيال وإطلاق النار، ولم تُفعِّل المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، كما لا تزال تمنع اللجنة الإدارية من ممارسة عملها، ومن الدخول إلى القطاع بصورة كاملة.

جميع الالتزامات الدولية

وأكدت أن السياسة الإسرائيلية تُنفَّذ على الأرض من خلال السيطرة على قطاع غزة، إذ باتت تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وتتنصل من جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار.

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