من الساحل إلى التسجيل في الأرجنتين.. زيكو يروي رحلة انضمامه للمنتخب وبالمونديال

كشف اللاعب مصطفى زيكو خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “mbc مصر” تفاصيل انضمانه إلى معسكر المنتخب الوطني، والتي جاءت فجأة خلال زيارته إلى الساحل الشمالي.

وجاءت أبرز تصريحات زيكو، كالتالي:



"كنت رايح الساحل وحسام حسن غيّر حياتي".. مصطفى زيكو يروي كواليس انضمامه للمنتخب



كشف مصطفى زيكو، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، عن كواليس انضمامه المفاجئ لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني قبل بطولة كأس العالم 2026.



مصطفى زيكو: كنت الأسوأ أمام نيوزيلندا.. وحسام حسن منحني الثقة فسجلت



أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 كانت من أصعب المباريات في مسيرته، مشيرًا إلى أنه قدم شوطًا أول سيئًا للغاية وكان يتوقع استبداله بين الشوطين، قبل أن يقلب الأمور في الشوط الثاني ويسجل هدفًا مهمًا بفضل الثقة التي منحها له المدير الفني حسام حسن.



كنت بلعب في الدرجة الثانية.. وبعد 4 سنين سجلت في البرازيل.. مصطفى زيكو يروي رحلة الكفاح



أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن المشاركة في كأس العالم 2026 كانت بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتمنى سوى الظهور لدقيقة واحدة بقميص الفراعنة في المونديال، قبل أن يجد نفسه يسجل هدفًا في شباك البرازيل خلال الدقائق الأولى من المباراة.



"قلتلهم ورّوني هتلغوه إزاي".. مصطفى زيكو يروي كواليس هدفه في شباك الأرجنتين



كشف مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، تفاصيل مثيرة عن هدفيه في شباك منتخب الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف الأول كاد يُلغى بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يعيش واحدة من أكثر اللحظات توترًا في مسيرته الكروية.



زيكو: ظلمنا أمام الأرجنتين وكنا نستحق التأهل.. والجمهور استقبلنا كالأبطال رغم الخروج



أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026 ستظل أكثر المباريات التي يشعر بالحسرة تجاهها، مشددًا على أن منتخب مصر كان يستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، لولا بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل.



زيكو: لم أتعافَ من صدمة الأرجنتين حتى الآن.. ورغم شهرتي العالمية ما زلت أشعر بالحسرة



أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أنه لا يزال يعيش تحت تأثير الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مرور الوقت لم ينجح في إخراجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه بعد تلك المباراة، رغم ما حققه من شهرة واسعة عقب تألقه خلالها.



زيكو: بكيت ساعتين بعد مباراة الأرجنتين.. وزوجتي سندي الأكبر



كشف مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، عن كواليس مؤثرة عاشها عقب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم يتمالك دموعه بعد نهاية اللقاء، وظل يبكي لساعتين كاملتين تأثرًا بضياع حلم مواصلة المشوار في البطولة.