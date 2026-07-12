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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى زيكو: كنت الأسوأ أمام نيوزيلندا.. وحسام حسن منحني الثقة فسجلت

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 كانت من أصعب المباريات في مسيرته، مشيرًا إلى أنه قدم شوطًا أول سيئًا للغاية وكان يتوقع استبداله بين الشوطين، قبل أن يقلب الأمور في الشوط الثاني ويسجل هدفًا مهمًا بفضل الثقة التي منحها له المدير الفني حسام حسن.
 

استعادة مستواه وتسجيل هدف المباراة

وقال زيكو خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر إنه شعر بأنه كان أسوأ لاعب في الملعب خلال الشوط الأول، موضحًا أنه لم يكن موفقًا في التمرير أو التحرك، إلا أن حسام حسن فاجأه بين الشوطين عندما تحدث معه بطريقة إيجابية ومنحه ثقة كبيرة، وهو ما ساعده على استعادة مستواه وتسجيل هدف المباراة.

هدفيه أمام روسيا ونيوزيلندا

وأضاف أن زميله محمد هاني كان صاحب دور كبير في هدفيه أمام روسيا ونيوزيلندا، مؤكدًا أنه يثق دائمًا في عرضياته، ويعرف جيدًا طريقة تحركاته داخل منطقة الجزاء، وهو ما يسهل عليه استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف.


وتحدث زيكو عن مواجهة الأرجنتين، واصفًا إياها بأنها المباراة الأهم في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنها ستظل محفورة في ذاكرته وذاكرة جميع لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في إقناع اللاعبين بإمكانية منافسة أي منتخب مهما كان حجمه.

تسجيل الهدف الأول

وأوضح أن منتخب مصر اعتمد في المباراة على الهجمات المرتدة، ومع استعادة عاصم الكرة وانطلاقه إلى الأمام، بدأ زيكو التحرك تدريجيًا نحو منطقة الجزاء، مستغلًا التوقيت المناسب للوصول إلى الكرة، لينجح في تسجيل الهدف الأول في واحدة من أبرز لحظات مشواره مع الفراعنة.

زيكو مصطفى زيكو نيوزيلندا مباراة نيوزيلندا كأس العالم الفراعنة روسيا ونيوزيلندا مواجهة الأرجنتين

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