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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفاة طفل أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة بغزل المحلة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية| القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
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شهد حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

تحرك أمني 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

نقل الطفل الضحية 


كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "م.ن" 5 سنوات الي مشرحة مستشفى المحلة العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة طفل تدريبات حمام السباحة نادي غزل المحلة

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