اتحاد الكرة: محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2030

أكد حمادة الشربيني عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يعطي ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية اهتمامًا كبيرًا.

وقال الشربيني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: هيثم حسن كان بيقولي احلم بانضمامي لمنتخب مصر وتمثيل منتخب مصر

واضاف: حسام حسن ابلغني باهتمامه ومتابعته لدوري المحترفين، ونضع اكثر من اسم من مزدوجي الجنسية من اجل امكانية ضمهم في معسكر منتخب مصر المقبل.

وتابع: سيكون هناك اكثر من اسم مثل هيثم حسن مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وحسام حسن يعلم كل شئ عن اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وأختتم: محمد صلاح سيكون متواجدًا مع منتخب مصر في كأس 20230، ولدينا تحديات كبيرة لتحقيق العديد من النجاحات للكرة المصرية الفترة المقبلة.