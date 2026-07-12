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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب النرويج يبرر استبدال هالاند أمام إنجلترا: كان يجب أن أخرجه قبل ذلك

هالاند
هالاند
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف ستال سولباكن، المدير الفني لـ منتخب النرويج، أسباب قراره المثير للجدل باستبدال نجمه إيرلينج هالاند خلال الوقت الإضافي من مواجهة إنجلترا، التي انتهت بخسارة المنتخب النرويجي بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وأثار قرار سولباكن موجة واسعة من التساؤلات، بعدما أخرج هداف المنتخب وأبرز لاعبيه في وقت كانت فيه النرويج بحاجة ماسة لإدراك هدف التعادل ومواصلة مشوارها في البطولة.

كان يجب أن أستبدله

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات المدرب النرويجي، الذي دافع عن قراره قائلاً: "لم يكن قرار استبداله صعبًا، وربما كان يجب أن أستبدله قبل ذلك بعشر دقائق".

وأوضح سولباكن أن هالاند لم يكن في أفضل حالاته البدنية خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مضيفًا: "لقد قدم أداءً رائعًا في كأس العالم وبذل قصارى جهده في كل مباراة".

مهاجم النرويج تعرض لكدمة مؤلمة

وأشار إلى أن مهاجم النرويج تعرض لكدمة مؤلمة في الفخذ خلال الشوط الثاني، وهو ما أثر على حالته البدنية ودفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار استبداله.

ورغم الخروج من البطولة، حرص سولباكن على الإشادة بما قدمه نجم هجومه طوال منافسات المونديال، قائلاً: "لقد سجل سبعة أهداف في خمس مباريات، ولا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك من لاعب".

مغادرة هالاند أرض الملعب

وغادر هالاند أرض الملعب، بينما كانت النرويج تبحث عن هدف يعيدها إلى المباراة، إلا أن منتخب إنجلترا نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي مع منتخب الأرجنتين، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 3-1، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

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