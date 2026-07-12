أبطال في قلوبنا.. هكذا ودّع مانشستر سيتي «هالاند» والنرويج بعد الخروج المونديالي

واصل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بعد ما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وشاركت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي صورة للنجم إيرلينج هالاند ، ظهر فيها اللاعب وهو يضع يده على وجهه في لحظة تأثر واضحة بعد الخروج.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: "حزن كبير لإيرلينج هالاند والنرويج، التي انتهت رحلتهم المذهلة في كأس العالم بعد الخسارة في ربع النهائي أمام إنجلترا".

وتابعت: "أبطال في قلوبنا"، في إشارة إلى تقدير الجماهير لأداء المنتخب النرويجي رغم الإقصاء.

ونجح المنتخب الإنجليزي في مواصلة انتفاضته خلال اللقاء، ليقلب تأخره أمام النرويج إلى فوز بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.



وينتظر منتخب إنجلترا التعرف على منافسه المقبل في الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، في مواجهة مرتقبة ستحدد الطرف الآخر في أحد أهم لقاءات البطولة، وسط تطلعات إنجليزية لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب كأس العالم 2026.