«الداخلية البحرينية» تعلن دوي صفارات الإنذار في البلاد.. وتطالب المواطنين بالتوجّه لأماكن آمنة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم الأحد عن إطلاق صفارات الإنذار في المملكة.

وجاء في البيان لوزارة الداخلية البحرينية: "يُطلب من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية".

وكان قد سبق وأفاد الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أن انفجارات هزت عدة مناطق في جنوب إيران، بما في ذلك مدينة كرمان التي تبعد حوالي 300 ميل عن الساحل.

ووقعت الانفجارات التي تم الإبلاغ عنها يوم الأحد بشكل رئيسي على طول الساحل الجنوبي لإيران ، بالقرب من مضيق هرمز.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة تشابهار الساحلية، القريبة من الحدود الإيرانية الباكستانية.