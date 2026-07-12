ردًا على قصف أمريكا.. إيران تشن هجمات صاروخية على الإمارات وقطر والبحرين

أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم الأحد أن قواتها المسلحة اعترضت هجوماً صاروخياً كان يستهدف البلاد.

وذكرت الوزارة في منشور لها أن "قواتها المسلحة تمكنت من اعتراض هجوم صاروخي استهدف دولة قطر".

كما أعلنت أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة فجر الأحد أنها تصدت للصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن الأصوات التي سُمعت في أنحاء البلاد كانت ناتجة عن عمليات جارية، وطلبت من السكان اتباع تعليمات السلطات.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح الأحد عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وجاء في بيان : "يُطلب من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية".