أشرف إمام: منتخب مصر صنع حالة استثنائية في المونديال.. وكان يستحق الفوز على الأرجنتين

أكد أشرف إمام، المحلل الرياضي، أن منتخب مصر نجح في صناعة حالة استثنائية بين الجماهير المصرية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق أعاد الحماس والثقة للجماهير في المنتخب الوطني.

وقال أشرف إمام، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في اكتشاف عناصر مميزة، على رأسها الثنائي زيكو وهيثم حسن، اللذان قدما مستويات جيدة وأثبتا قدرتهما على تمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن منتخب مصر قدم مباريات قوية ومميزة طوال مشواره في كأس العالم، وظهر بصورة مشرفة أمام كبار المنتخبات، وهو ما يعكس التطور الكبير في أداء الفريق.

واختتم المحلل الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق الفوز أمام منتخب الأرجنتين، في ظل المستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مشيدًا بما قدمه المنتخب من أداء يعكس شخصية قوية وروحًا قتالية حتى اللحظات الأخيرة.