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الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد إسقاط سويسرا في الوقت الإضافي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد إسقاط سويسرا في الوقت الإضافي

الارجنتين وسويسرا
الارجنتين وسويسرا
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حسم منتخب الأرجنتين تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

واستفاد المنتخب الأرجنتيني من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أكمل منتخب سويسرا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية والسبعين، إثر طرد المهاجم بريل إمبولو بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب مراجعة الحالة بواسطة تقنية حكم الفيديو.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا قويًا مع منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، بعدما نجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز عقبة النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل كرة ركنية نفذها ليونيل ميسي بإتقان داخل منطقة الجزاء، ليرتقي فوق المدافعين ويوجه ضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس السويسري.

واستمرت الأفضلية الأرجنتينية حتى تمكن المنتخب السويسري من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والستين، عندما قاد دان ندوي هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس إيميليانو مارتينيز من التصدي لها.

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، اتجهت المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته مستفيدًا من التفوق العددي، ليسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة بعد المائة، قبل أن يختتم لاوتارو مارتينيز الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، مؤكدًا عبور منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

تشكيل منتخب الأرجنتين

بدأ المنتخب الأرجنتيني اللقاء بتشكيل ضم إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه نيكولاس تاجليافيكو، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وناهويل مولينا في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك لياندرو باريديس، وإنزو فيرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، ورودريجو دي باول، بينما قاد الهجوم الثنائي ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، ليقودا المنتخب إلى انتصار ثمين والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم


 

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