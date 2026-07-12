أنطونيو نوسا يوجّه رسالة مؤثرة بعد خروج النرويج من كأس العالم 2026: الرحلة انتهت

وجّه أنطونيو نوسا نجم منتخب النرويج رسالة مؤثرة لجماهير "الفايكنج" بعد توديع بطولة كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي.

ونشر أنطونيو نوسا عبر حسابه الرسمي صورة له، وعلّق اللاعب على الصورة : "الرحلة انتهت".

وأضاف : "شكراً لكم جميعاً على دعمكم منذ بداية هذه البطولة".



ونجح المنتخب الإنجليزي في مواصلة انتفاضته خلال اللقاء، ليقلب تأخره أمام النرويج إلى فوز بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.



ينتظر منتخب إنجلترا التعرف على منافسه المقبل في الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، في مواجهة مرتقبة ستحدد الطرف الآخر في أحد أهم لقاءات البطولة، وسط تطلعات إنجليزية لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب كأس العالم 2026.