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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استمرت أسعار المشغولات الذهبية في الاستقرار مع أول تعاملات اليوم الأحد 12-7-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب، ثباتًا من دون تغيير مع بدء التداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيهًا في المتوسط أمس وذلك على أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

وكان سعر الذهب قد زاد بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له5850 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6685 جنيها للشراء و 6628 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6128 جنيها للشراء و 6076 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا5850 جنيها للشراء و 5800 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5014 جنيها للشراء و 4971 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للشراء و46.4 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4120 دولاراً للشراء و 4118 دولاراً للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة

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