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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شرّبوا الحكم شاي بالياسمين».. محمد هنيدي يسخر من تحكيم الأرجنتين وسويسرا بطريقة ساخرة

محمد هنيدي
محمد هنيدي
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

هاجم الفنان محمد هنيدي قرارات التحكيم في مباراة الأرجنتين وسويسرا بكأس العالم 2026 بطريقة ساخرة، بعد الجدل الواسع الذي أثارته عدة لقطات تحكيمية خلال المباراة .

ونشر هنيدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشور قال فيه: "شربوا الحكم شاي بالياسمين"وأرفق المنشور بـ 3 رموز حمراء.

وجاء منشور هنيدي بعد الجدل التحكيمي في مباراتي الأرجنتين وسويسرا.

وشهدت المواجهة المقامة الآن بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل، بعد ما تدخل طاقم التحكيم لمراجعة إحدى الحالات التي أثارت اعتراضات واسعة من لاعبي المنتخب السويسري والجهاز الفني، وسط أجواء مشحونة داخل أرضية الملعب.


وجاءت الواقعة في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، عندما أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في البداية للاعب المنتخب الأرجنتيني لياندرو باريديس، عقب احتكاك مع أحد لاعبي سويسرا. إلا أن غرفة تقنية مراجعة اللقطات دعت الحكم إلى إعادة مشاهدة الحالة، بسبب وجود شكوك حول طبيعة الواقعة وإمكانية اتخاذ قرار مختلف.

وبعد مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا، تراجع الحكم عن قراره الأول، وألغى البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريديس نجم الأرجنتين ، بعدما تبين أن لاعب سويسرا بريل إيمبولو حاول خداع الحكم من خلال السقوط بطريقة اعتبرها الطاقم التحكيمي تمثيلًا للحصول على مخالفة.


 وعلى إثر ذلك، قرّر الحكم توجيه بطاقة صفراء إلى إيمبولو بسبب ادعاء السقوط، لتكون البطاقة الثانية في المباراة بالنسبة له، وهو ما ترتب عليه إشهار البطاقة الحمراء وطرده من أرض الملعب، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين خلال الدقائق المتبقية من المواجهة.


 

وأثار القرار غضبًا كبيرًا داخل صفوف المنتخب السويسري، حيث اندفع عدد من اللاعبين نحو الحكم للاعتراض على ما حدث، مطالبين بالتراجع عن القرار، إلا أن الحكم تمسك بما توصل إليه بعد مراجعة اللقطة، رافضًا جميع الاحتجاجات.


 

في المقابل، غادر بريل إيمبولو أرضية الملعب متأثرًا نفسيًا، وظهرت عليه علامات الانهيار والحزن الشديد عقب تلقي البطاقة الحمراء، في مشهد لفت انتباه الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتواصلت المباراة وسط أجواء متوترة، بينما بقيت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منتخب، مع استمرار المحاولات الهجومية من الجانبين لحسم بطاقة التأهل، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، وزادت القرارات التحكيمية من سخونته خلال الشوط الثاني.

الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي قرارات التحكيم كأس العالم 2026 هنيدي سويسرا

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