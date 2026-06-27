إطلاق الفيديو التشويقي لفيلم الجواهرجي .. عودة منتظرة تجمع محمد هنيدي ومنى زكي

أطلقت الشركة المنتجة الفيديو التشويقي لفيلم "الجواهرجي"، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي بداية من ٥ أغسطس 2026، ليكشف عن أجواء كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة التي تجمع بين أبطال العمل، وفي مقدمتهم النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي.



ويُظهر التريلر ملامح الصراع الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، من خلال سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، في عمل يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والإيقاع السريع، وسط حالة من الحماس والترقب من الجمهور.



ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.