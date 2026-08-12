حدادًا على أرواح الضحايا .. تأجيل مهرجان المانجو بالإسماعيلية بسبب حادث الدواويس

أصدر اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتأجيل فعاليات مهرجان المانجو الإسماعيلاوي، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أغسطس، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع اليوم بمنطقة الدواويس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ويأتي قرار التأجيل حدادًا على ارواح الضحايا والمصابين، ومراعاةً لحالة الحزن التي خيمت على أبناء محافظة الإسماعيلية عقب الحادث.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تقف بكل أجهزتها إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وتتابع تداعيات الحادث وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

ومن المقرر الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة مهرجان المانجو الإسماعيلاوي في وقت لاحق.