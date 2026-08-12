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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرق آسيا على صفيح ساخن .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
القسم الخارجي

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً محتملاً باتجاه البحر اليوم الأربعاء، وهو ثاني إطلاق من هذا النوع للأسلحة في أقل من أسبوع.


وأعلنت وزارة الدفاع أن السلاح المشتبه به قد سقط في المياه،وأفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولاً قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.
وجاء هذا الإطلاق المزعوم بعد يومين من إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستبدآن تدريباتهما العسكرية السنوية واسعة النطاق الأسبوع المقبل لتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.
وكان من المتوقع أن تثير المناورات العسكرية ردًا غاضبًا من كوريا الشمالية، لأنها تعتبر التدريب بمثابة بروفة لغزوها. 
وقد سبق لكوريا الشمالية أن ردت على مناورات عسكرية كبرى مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتجارب أسلحة استفزازية وخطاب حاد.


وفي الأسبوع الماضي، رصدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من كوريا الشمالية، في أول تجربة للأسلحة الباليستية تجريها الأخيرة منذ أواخر يونيو. 
ولم تؤكد كوريا الشمالية عملية الإطلاق، مع أنها عادةً ما تنشر تفاصيل تجارب الأسلحة بعد يوم من إجرائها.

شرق آسيا على صفيح ساخن كوريا الشمالية وزارة الدفاع اليابانية الجيش الكوري الجنوبي الساحل الشرقي

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