الحالة الثالثة خلال 24 ساعة.. فتاة تُنهي حياتها داخل منزلها في بغداد

كشفت السلطات الأمنية في العراق أمس الثلاثاء، عن وقوع حالة انتحـ.ـار لفتاة داخل منزلها في العاصمة بغداد، وهي الحالة الثالثة خلال 24 ساعة.



وذكر مصدر أمني عراقي لموقع "السومرية نيوز" الإخباري أن فتاة انتحرت داخل منزلها غربي بغداد في ثالث حالة تم تسجيلها اليوم موضحا أنها مواليد 2006 وشنقت نفسها غرفة في دارها ضمن منطقة الغزالية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، مضيفا أن “انتحار الفتاة هو ثالث حالة تم تسجيلها اليوم”.

وفي مايو الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي بانتحار امرأة عراقية مع طفلها حرقا داخل منزلها وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر "اقدمت امرأة على الانتحار مع طفلها الرضيع باسلوب الحرق داخل منزلها ضمن منطقة الشيخ عمر".