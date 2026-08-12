إعلامي يُدعّم «عموتة» قبل انطلاق الموسم الجديد: الأهم ظهور الأهلي بشخصية قوية

أكد الإعلامي محمد فارس أن جماهير النادي الأهلي تترقب بشغف عودة الفريق إلى المباريات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دعمه الكامل لقرارات المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عندي شغف جنوني إني أشوف الأهلي، الأهلي واحشنا كلنا، بس أنا كمان مع عموتة في أي قرار».

وأضاف: «في النهاية دي مباريات ودية، اللي يهمني وقت ما ييجي الرسمي أشوف فريق واقف على رجله وعنده شخصية ويمسح صورة الفريق الانهزامي المستسلم اللي ما نعرفهوش، اللي شوفناه الموسم اللي فات».

وشدد الإعلامي على أهمية عدم التعامل مع نتائج المباريات الودية باعتبارها مقياسًا نهائيًا لمستوى الفريق، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة إليه هو ظهور الأهلي بشكل قوي ومتماسك عند انطلاق المنافسات الرسمية.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكرًا حاليًا في إسبانيا، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

ويعمل الجهاز الفني خلال المعسكر على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوصول إلى أفضل تشكيل وطريقة لعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولات الموسم الجديد، وعلى رأسها الدوري المصري، إلى جانب كأس الكونفدرالية الإفريقية، فضلًا عن البطولات المحلية، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لظهور الفريق بصورة مغايرة عن الموسم الماضي.