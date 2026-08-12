ليلة استثنائية في سماء السعودية .. عشرات الشهب تلمع وظواهر فلكية نادرة خلال أغسطس

كشفت السلطات السعودية أن سماء المملكة ستشهد ظاهرة فلكية نادرة ليلتي 12 و13 أغسطس الجاري وهي ذروة زخة شهب البرشاويات، في مشهد فلكي يُعد من أبرز الظواهر السنوية وأكثرها جذباً لهواة الرصد والتصوير الفلكي، مع توافر فرص مشاهدة أفضل في المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي، وفي المناطق التي تسمح ظروفها الجوية بالرصد.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس مجلس إدارة جمعية الفضاء والفلك بمنطقة الحدود الشمالية زاهي الخليوي، قوله إن زخة شهب البرشاويات تُعد من أكثر الزخات الشهابية نشاطاً على مدار العام.

وأضاف “الخليوي” أن منطقة الحدود الشمالية في السعودية تُعد من المواقع الملائمة لمتابعتها؛ لما تتميز به من انخفاض مستويات التلوث الضوئي، إلى جانب اعتماد أحد مواقع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن مواقع السماء المظلمة، مما يعزز جودة الرصد الفلكي.



وأوضح أن يوم 12 أغسطس يشهد أيضاً كسوفاً كلياً للشمس يُرى من غرب الوطن العربي، فيما يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة شرقية يوم 15 أغسطس، يعقبها اقترانه بالقمر في 16 أغسطس، ويكتمل القمر بدراً في 18 أغسطس.

وأضاف أن شهر أغسطس يتواصل بزخم من الظواهر الفلكية، إذ يطل نجم سهيل في 24 أغسطس معلناً بداية موسمه الممتد 53 يوماً، قبل أن يختتم الشهر بخسوف جزئي للقمر في 28 أغسطس، يمكن مشاهدته من غرب الوطن العربي.