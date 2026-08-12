هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيدا؟.. الإفتاء توضح حكم من مات في حادث سير

يثير سؤال حول هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيدًا؟ جدلا كبيرا بين الناس، خاصة مع وقوع حوادث وما يترتب عليها من وفيات مفاجئة، ويتساءل كثيرون عن حكم من مات في حادث سيارة، وهل موت حادث الطريق شهادة؟ وهل المتوفى في حادث سير شهيد؟.

وقد بيّنت السنة النبوية أنواع الموت التي يرجى لصاحبها أجر الشهيد، وهو ماسوف نعرضه في السطور التالية.

هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيدًا؟

ومن جانبها حسمت دار الإفتاء الجدل حول سؤال هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيدًا؟ قائلة إن الشخص الذي يموت في حوادث الطرق والسير وبسبب الإصابات الناجمة عنها معدودٌ من شهداء الآخرة.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى على موقعها الرسمي أن ذلك مشروط بعدم التفريط في الاحتراز باتخاذ وسائل الوقاية والأمان المقررة، وعدم الزج بنفسه في الحادث بقصد التخلص من الحياة، وإلا فأمره مفوضٌ إلى مولاه عزَّ وجلَّ.

أنواع الشهداء التي وردت في السنة النبوية

وبيّنت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام:

هل من مات في حادث سيارة ينال أجر الشهيد؟

الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية. أما الشهيد الثاني فهو شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا. وأما الشهيد الثالث فهو شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.

الدعاء للمتوفى في حوادث الطرق

•اللهمّ افرش قبورهن من فراش الجنّة وافسح فيه مدّ أبصارهن .

•اللهمّ أبدلهن دورًا خيرًا من دورهن، وأهلًا خيرًا من أهلهن، وادخلهن الجنّة، وأعذهن من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجزهن عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ زد من حسناتهن، وتجاوز عن سيئاتهن.

•اللهمّ انقلهن من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينهن نورًا، حتّى تبعثهن آمنين مطمئنًّين في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبورهن روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعلهم حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ أعذهن من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبورهن بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

أدعية المتوفى

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحمهم واسكنهم جنتك.

•اللهم ارحم الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده.

• ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحمه تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني.

•اللهم أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وأره مكانهما من الجنة وقل له ادخل من أي باب تشاء برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض .

•اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

•اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

•اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

•اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

•اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

•اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

•اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.