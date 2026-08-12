بدء أعمال بمحطة المحمودية .. «تاون جاس» توجّه رسالة لسكان الإسكندرية

أعلنت شركة تاون جاس، التابعة للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي وإضافة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي إلى محطة المحمودية لتخفيض الضغط، مساء الأربعاء 12 أغسطس 2026، اعتبارًا من الساعة 11 مساءً.

وأوضحت الشركة أن المحطة تقع بنهاية الطريق الدائري، بنطاق حي وسط الإسكندرية، مشيرة إلى أن أعمال إضافة المادة المميزة لرائحة الغاز قد تؤدي إلى شعور سكان المناطق المجاورة برائحة الغاز.

وأهابت تاون جاس بسكان المناطق المحيطة عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز، مؤكدة أن إضافة المادة المميزة للرائحة إجراء اعتيادي يتم وفق معايير التشغيل والسلامة، ولا يستدعي القلق.

وأكدت الشركة أن الأعمال ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مطالبة المواطنين بالتواصل مع خدمات الطوارئ أو خدمة العملاء في حال وجود أي استفسارات.

وحددت تاون جاس رقم الطوارئ 129 من أي هاتف أرضي، بالإضافة إلى رقم خدمة العملاء 19129.