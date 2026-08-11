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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تتويج إسبانيا بالمونديال.. نجوم «لاروخا» ينفذون وعودهم الغريبة والجمهور ينتظر يامال وفيران!

إسبانيا
إسبانيا
حمزة شعيب

بدأ نجوم المنتخب الإسباني في الوفاء بالوعود الغريبة التي قطعوها على أنفسهم قبل التتويج بكأس العالم 2026، بعدما نجحت إسبانيا في حصد اللقب العالمي عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وكان مارك كوكوريلا أول من نفذ وعده بطريقة لافتة، بعدما رسم وشمًا لمديره الفني لويس دي لا فوينتي وهو يحمل كأس العالم، ليخلد به تتويج «لاروخا» باللقب. وكان الظهير الإسباني قد وعد قبل البطولة بأنه سيضع وشمًا لصورة مدربه حال التتويج بالمونديال، وهو ما نفذه بالفعل بعد النهائي.

ولم يتوقف الأمر عند كوكوريلا، حيث وفّى جافي بوعده أيضًا، بعدما ظهر بشعر مصبوغ باللون الوردي الفاقع، تنفيذًا لتعهد قطعه قبل البطولة في حال نجاح إسبانيا في التتويج بكأس العالم. ونشر لاعب برشلونة صور إطلالته الجديدة، مؤكدًا أنه كان رجلًا عند كلمته.

أما بيدري، فقد كان من بين اللاعبين الذين تعهدوا بتغيير مظهرهم حال التتويج، وسط تقارير أشارت إلى اتجاهه لصبغ شعره باللون الأشقر، في خطوة مختلفة عن إطلالته المعتادة.

وفي المقابل، لا تزال بعض الوعود معلقة، وعلى رأسها وعد لامين يامال بإطلاق لحيته لمدة ثلاثة أسابيع احتفالًا بالتتويج العالمي، وهو الوعد الذي لم ينفذه اللاعب حتى الآن، وفقًا للتقارير الإسبانية.

أما فيران توريس، صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في النهائي، فكان قد وعد بحلاقة شعره بالكامل إذا توجت إسبانيا بكأس العالم، لكنه تراجع عن تنفيذ الوعد لاحقًا، بعدما رد بشكل ساخر عندما سألته الأميرة ليونور عن الأمر خلال استقبال أبطال العالم في القصر الملكي.

وهكذا تحولت وعود لاعبي إسبانيا قبل المونديال إلى قصة طريفة بعد التتويج، بعدما بدأ عدد من نجوم «لاروخا» في تغيير مظهرهم أو تخليد الإنجاز بطرق غير تقليدية، بينما تبقى الأنظار معلقة على يامال لمعرفة ما إذا كان سيفي بوعده، أم سيجد مخرجًا من «ورطة اللحية»!

إسبانيا لاروخا يامال كأس العالم 2026

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