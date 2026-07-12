تدمير مركز القيادة والسيطرة بقاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها شنت "ضربات انتقامية" على قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية صباح الأحد.

في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، زعم الحرس الثوري الإيراني أنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر تخزين طائرات بدون طيار في القاعدة، باستخدام "عدة صواريخ باليستية".

وتتولى القوات الجوية الأردنية تشغيل القاعدة الجوية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذا كان رداً فورياً على الغارات الجوية العسكرية الأمريكية "على العديد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على طول الساحل الجنوبي لإيران".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "يحذر البيان من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستواجه بردود أقوى".