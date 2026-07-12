قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة الكويتية تعترض «هجمات مُعادية» داخل المجال الجوي للبلاد
قبل امتحان الرياضيات البحتة|وزير التعليم يتابع وصول الأسئلة للجان الثانوية العامة
القوات الأمريكية تعلن استهدافها نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً في غارات جوية
رسالة مؤثرة من أحمد شوبير إلى نجله مصطفى بعد العودة من كأس العالم 2026 .. ماذا قال؟
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026
تدمير مركز القيادة والسيطرة بقاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن
مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن
هل يجوز إخراج الزكاة لبناء المساجد؟.. دار الإفتاء توضح المصارف الشرعية
الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد إسقاط سويسرا في الوقت الإضافي
أشرف إمام: منتخب مصر صنع حالة استثنائية في المونديال.. وكان يستحق الفوز على الأرجنتين
ردًا على قصف أمريكا.. إيران تشن هجمات صاروخية على الإمارات وقطر والبحرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تدمير مركز القيادة والسيطرة بقاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
محمد على
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها شنت "ضربات انتقامية" على قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية صباح الأحد.

في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، زعم الحرس الثوري الإيراني أنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر تخزين طائرات بدون طيار في القاعدة، باستخدام "عدة صواريخ باليستية".

وتتولى القوات الجوية الأردنية تشغيل القاعدة الجوية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذا كان رداً فورياً على الغارات الجوية العسكرية الأمريكية "على العديد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على طول الساحل الجنوبي لإيران".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "يحذر البيان من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستواجه بردود أقوى".

قوات الحرس الثوري الإيراني ضربات انتقامية قاعدة الأمير الحسن الجوية الأردن زعم الحرس الثوري صواريخ باليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

إمام عاشور

عرض رسمي.. سيلتك الاستكتلندي يطلب ضم إمام عاشور من الأهلي

منتخب مصر

مش هنشوفه تاني.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر والأرجنتين

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

بالصور

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد