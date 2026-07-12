بدقة وحزم .. تفتيش طلاب الثانوية العامة ولجانهم قبل بدء الامتحان اليوم

تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعليمات رسمية عاجلة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، شددت على ضرورة الإلتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم

كما شددت التعليمات على مراجعة وتفتيش لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من الداخل قبل بدء الامتحان ، والتأكد من خلوها تمامًا من أي وسائل أو أدوات قد تُستخدم في الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة النظام الجديد شعبة علمي رياضة ، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما يؤدي اليوم طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

ويؤدي اليوم الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.