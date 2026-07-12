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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«عموتة» يحل أزمة «بن جديدة» .. والأهلي يقترب من حسم الصفقة

عموته
عموته
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نجح المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في حل أزمة المهاجم الجزائري سفيان بن جديدة، بعدما كان اللاعب يتمسك بوضع شرط جزائي بقيمة 4 ملايين دولار في عقده مع القلعة الحمراء، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية. 

الأهلي

وكشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأزمة تم تجاوزها، متوقعًا أن يقترب بن جديدة بصورة كبيرة من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل تقدم المفاوضات بين الطرفين. 

يدرس النادي الأهلي إعادة السلوفيني نيجك جراديشار إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، في ظل وجود قناعة فنية بإمكاناته، وفقًا لما كشفه أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع "فيسبوك": “مصدر: الأهلي يدرس إعادة جراديشار في الموسم الجديد نظرًا لوجود قناعة فنية باللاعب.”

ويأتي ذلك في وقت منح فيه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة بعثة الفراعنة إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي عقب انتهاء فترة الراحة، استعدادًا للسفر إلى إسبانيا، حيث يخوض الفريق معسكره الخارجي ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة عموتة، لحسم ملف قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاستعداد للموسم الجديد، والذي يشهد مراجعة موقف عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم جراديشار، الذي يحظى بقناعة فنية داخل النادي.

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