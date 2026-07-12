فرج عامر: لا أتوقع رحيل زيزو عن الأهلي أو تخفيض عقده

توقع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، استمرار أحمد سيد زيزو داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أنه لا يتوقع رحيله عن الفريق أو موافقته على تخفيض قيمة عقده خلال الفترة المقبلة.

زيزو

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أتوقع زيزو لن يغادر الأهلي ولن يخفض عقده، لأن أموال زيزو جاءت من الإعلانات والمقابلات التليفزيونية».

وكان قد علق المهندس فرج عامر على مستقبل عدد من نجوم النادي الأهلي، مؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه سيستمر مع الفريق، مرجحًا أيضًا استمرار أحمد سيد “زيزو”، معتبرًا أن ذلك هو القرار الطبيعي في ظل عدم وجود بدائل جاهزة.

وقال فرج عامر: “تريزيجيه سيستمر في الأهلي، وغالبًا زيزو كمان سيستمر في الأهلي، وده طبيعي، لأن مينفعش تتخلى عن نجومك بدون وجود البديل المناسب، ولو وجدت البديل المناسب لازم يكون متأقلم على اللعب مع باقي اللاعبين، وده محتاج وقت مش قصير”.

وأشار إلى أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق يمثل خطوة مهمة لضمان الاستقرار الفني، خاصة مع ارتباط الأهلي بالمنافسة على العديد من البطولات خلال الموسم المقبل.