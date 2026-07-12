حزب «المصريين»: مؤتمر المصريين بالخارج يعكس اهتمام الدولة بأبنائها ويُعزّز مشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال رؤية متكاملة تقودها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبناء الوطن في مختلف دول العالم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال «السيد»، في بيان، إن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي 2 و3 أغسطس 2026 بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يمثل محطة مهمة لترسيخ جسور التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الملفات الوطنية.

آليات التواصل مع الجاليات المصرية

وأضاف مساعد رئيس حزب «المصريين» إن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في آليات التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تبذل جهودًا كبيرة لتقديم الخدمات القنصلية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين، إلى جانب العمل على تطوير قنوات التواصل المباشر والاستجابة السريعة لمطالبهم.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس إيمان الدولة بأن المصريين بالخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة، ليس فقط من خلال إسهاماتهم الاقتصادية، ولكن أيضًا بما يمتلكونه من خبرات علمية ومهنية واستثمارية يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج أصبح منصة وطنية للحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة والجاليات المصرية، حيث يتيح الفرصة لطرح القضايا ذات الأولوية، والاستماع إلى الأفكار والمبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

ولفت إلى أن المؤتمر يعكس نهجًا مؤسسيًا يقوم على الشفافية والانفتاح، ويترجم حرص الدولة على إشراك المصريين بالخارج في صياغة الرؤى المستقبلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز شعورهم بالانتماء والارتباط بوطنهم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤكدًا أنها نجحت في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وتعزيز التواصل معهم عبر المبادرات واللقاءات الدورية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف الظروف.

وأشار «السيد» إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من المبادرات الوطنية، بما يسهم في توطيد العلاقة بين الدولة وأبنائها في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، لما يتمتعون به من حضور متميز في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية.

واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج تمثل فرصة جديدة لتعزيز الحوار الإيجابي بين الدولة وأبنائها في الخارج، وتأكيد أن المواطن المصري يظل محل اهتمام ورعاية أينما كان، في إطار رؤية وطنية تؤمن بأن بناء المستقبل مسئولية مشتركة يشارك فيها جميع أبناء الوطن داخل مصر وخارجها.