قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دقيقة حدادًا بمباراة منتخبي النرويج وإنجلترا على رحيل «جايدن آدامز»
مفاجأة.. حسام حسن تعمّد عدم ذكر اسم «ميسي» قبل مباراة الأرجنتين لهذا السبب
عادل حمودة: الطائرات المسيرة تحوّلت من أداة استطلاع إلى سلاح منخفض التكلفة عالي التأثير
والد حمزة عبدالكريم: الوقوف أمام الرئيس «وسام فخر».. ويكشف كواليس مشاركة نجله مع منتخب مصر بكأس العالم
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب «المصريين»: مؤتمر المصريين بالخارج يعكس اهتمام الدولة بأبنائها ويُعزّز مشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد
محمد الشعراوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال رؤية متكاملة تقودها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبناء الوطن في مختلف دول العالم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال «السيد»، في بيان، إن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي 2 و3 أغسطس 2026 بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يمثل محطة مهمة لترسيخ جسور التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الملفات الوطنية.

آليات التواصل مع الجاليات المصرية

وأضاف مساعد رئيس حزب «المصريين» إن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في آليات التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تبذل جهودًا كبيرة لتقديم الخدمات القنصلية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين، إلى جانب العمل على تطوير قنوات التواصل المباشر والاستجابة السريعة لمطالبهم.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس إيمان الدولة بأن المصريين بالخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة، ليس فقط من خلال إسهاماتهم الاقتصادية، ولكن أيضًا بما يمتلكونه من خبرات علمية ومهنية واستثمارية يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج أصبح منصة وطنية للحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة والجاليات المصرية، حيث يتيح الفرصة لطرح القضايا ذات الأولوية، والاستماع إلى الأفكار والمبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

ولفت إلى أن المؤتمر يعكس نهجًا مؤسسيًا يقوم على الشفافية والانفتاح، ويترجم حرص الدولة على إشراك المصريين بالخارج في صياغة الرؤى المستقبلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز شعورهم بالانتماء والارتباط بوطنهم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤكدًا أنها نجحت في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وتعزيز التواصل معهم عبر المبادرات واللقاءات الدورية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف الظروف.

وأشار «السيد» إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من المبادرات الوطنية، بما يسهم في توطيد العلاقة بين الدولة وأبنائها في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، لما يتمتعون به من حضور متميز في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية.

واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج تمثل فرصة جديدة لتعزيز الحوار الإيجابي بين الدولة وأبنائها في الخارج، وتأكيد أن المواطن المصري يظل محل اهتمام ورعاية أينما كان، في إطار رؤية وطنية تؤمن بأن بناء المستقبل مسئولية مشتركة يشارك فيها جميع أبناء الوطن داخل مصر وخارجها.

المستشار خالد السيد وزارة الخارجية انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن يكشف كواليس مواجهة ميسي: حسام كان يرفض ذكر اسمه

إنبي

انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي استعدادًا للموسم الجديد

استقبال مصطفى شوبير

فرحة لا توصف.. لحظة استقبال مصطفى شوبير داخل منزله بالأحضان والرقص| صور

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد