قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تقدير لإنجاز تاريخي وبداية لمزيد من النجاحات

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة العلمين الجديدة، وتكريمه لأعضاء البعثة؛ حمل العديد من الرسائل المهمة التي تعكس تقدير الدولة المصرية للإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، ودعم الرئيس الكامل للرياضة والرياضيين.

تكريم منتخب مصر

وأضاف نوح، في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس السيسي على تقدير العالم للإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم يعكس حجم النجاح الذي تحقق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد نتيجة رياضية، لكنه أصبح مصدر فخر لكل المصريين، ووضع المنتخب أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة النجاح وتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب الوطني بعد الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، مطالبًا بمواصلة العمل الجاد وبذل أقصى جهد للحفاظ على الروح القتالية التي ظهر بها الفريق، والبناء على ما تحقق من نجاح من أجل الوصول إلى مستويات أكبر.

كشافين متجردين لاكتشاف المواهب

وثمن النائب محمد نوح حديث الرئيس السيسي حول أهمية وجود كشافين متجردين لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن اكتشاف المواهب يمثل حجر الأساس لبناء أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وشدد نوح على ضرورة استمرار العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على روح الفريق، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات وكتابة صفحات جديدة من النجاح للكرة المصرية.

السيسي البرلمان منتخب مصر نواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

نقل المصاب للمستشفى

بسبب دعوى خلع .. مقتل سيدة وإصابة والدها على يد زوجها بملوي

المتهمين

خلافات على أولوية المرور.. القبض على سائقى نقل وتوكتوك في كفر الشبخ

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل سير عربة كارو عكس الإتجاه في شمال سيناء

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد