برلماني: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تقدير لإنجاز تاريخي وبداية لمزيد من النجاحات

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة العلمين الجديدة، وتكريمه لأعضاء البعثة؛ حمل العديد من الرسائل المهمة التي تعكس تقدير الدولة المصرية للإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، ودعم الرئيس الكامل للرياضة والرياضيين.

تكريم منتخب مصر

وأضاف نوح، في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس السيسي على تقدير العالم للإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم يعكس حجم النجاح الذي تحقق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد نتيجة رياضية، لكنه أصبح مصدر فخر لكل المصريين، ووضع المنتخب أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة النجاح وتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب الوطني بعد الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، مطالبًا بمواصلة العمل الجاد وبذل أقصى جهد للحفاظ على الروح القتالية التي ظهر بها الفريق، والبناء على ما تحقق من نجاح من أجل الوصول إلى مستويات أكبر.

كشافين متجردين لاكتشاف المواهب

وثمن النائب محمد نوح حديث الرئيس السيسي حول أهمية وجود كشافين متجردين لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن اكتشاف المواهب يمثل حجر الأساس لبناء أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وشدد نوح على ضرورة استمرار العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على روح الفريق، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات وكتابة صفحات جديدة من النجاح للكرة المصرية.