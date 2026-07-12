دقيقة حدادًا بمباراة منتخبي النرويج وإنجلترا على رحيل «جايدن آدامز»

حرص منتخبا إنجلترا والنرويج على تكريم ذكرى لاعب منتخب جنوب أفريقيا الراحل جايدن آدامز، حيث وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهة التي تجمعهما على ملعب ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت هذه اللفتة الإنسانية بعد إعلان وفاة آدامز، الذي فارق الحياة عن عمر 25 عامًا، في خبر أحزن الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يتطلع كل من المنتخب الإنجليزي ونظيره النرويجي إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في مواجهة تشهد صراعًا مرتقبًا بين أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم هاري كين قائد منتخب إنجلترا، وهداف النرويج إيرلينج هالاند.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: مارك جيهي، جون ستونز، إزري كونسا، أوريلي.

الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.

الهجوم: نوني مادويكي، أنتوني جوردون، هاري كين.

في المقابل، بدأ منتخب النرويج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

الدفاع: مولر وولفه، هيجيم، كريستوفر آير، ريفرسون.

الوسط: ساندر بيرجه، باتريك بيرج، مارتن أوديجارد.

الهجوم: أندرياس شيلدروب، ألكسندر سورلوث، إيرلينج هالاند.