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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لتفادي أزمة القيد.. إجراء جديد في الزمالك قبل الدوري الجديد

فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الرياضي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قررت إدارة نادى الزمالك قيد الثنائي محمد إبراهيم، الظهير الأيمن، ومحمد السيد، لاعب خط الوسط، ضمن قائمة الفريق الأول.

جاء قرار إدارة الزمالك بقيد الثنائي محمد السيد ومحمد إبراهيم في ظل قيدهم في قائمة اللاعبين تحت السن خلال الآونة الأخيرة.

ويسعى الزمالك الى الاستفادة من اللوائح المنظمة لقيد اللاعبين لتخفيف أزمة إيقاف القيد.

تصعيد 5 ناشئين

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك قيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين في قائمة الفريق تحت السن للموسم الجديد وذلك في اطار خطة تجهيز العناصر الواعدة والاستفادة من اللوائح عقب ازمة إيقاف القيد.

مفاجأة حسام عبدالمجيد

دخل مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، مرحلة جديدة من التطورات، بعد تألقه اللافت مع الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن الساعات المقبلة قد تشهد مفاجأة في ملف احتراف حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن العرض المقدم من نادي لودوجوريتس البلغاري ليس الوحيد، في إشارة إلى وجود اهتمام أوروبي آخر بالمدافع الدولي.

وتأتي تصريحات أمير هشام بعد ساعات من أنباء عن تقدم نادي لودوجوريتس البلغاري بعرض رسمي لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع حسام عبد المجيد، مقابل مليون و500 ألف يورو، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب مصر في مونديال 2026.

وكان حسام عبد المجيد أحد أبرز عناصر المنتخب المصري خلال المشاركة التاريخية في كأس العالم، والتي شهدت بلوغ الفراعنة دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، الأمر الذي رفع أسهم عدد من لاعبي المنتخب في سوق الانتقالات الأوروبية.

ومن المنتظر أن تحسم الساعات المقبلة موقف حسام عبد المجيد، في ظل ترقب وصول عروض جديدة، إلى جانب العرض البلغاري، قبل اتخاذ الزمالك قراره النهائي بشأن مستقبل مدافعه الدولي.

الزمالك محمد ابراهيم محمد السيد

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