هيئة البورصة الأمريكية تلزم المستثمرين النشطين بالإفصاح عن هويات العملاء

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أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات رقابية جديدة تلزم صناديق الاستثمار النشطة (Activist Investors) بالإفصاح علنًا عن هويات عملائها والمستثمرين لديها في الاستمارات والتقارير الرسمية (Schedule 13D) عند الاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات.

ويمثل هذا القرار تحولاً مفاجئًا في وول ستريت، حيث طالما حافظت صناديق التحوط على سرية أسماء شركائها المحدودين (LPs) والمؤسسات الداعمة لحملاتها.

ةسيتعين على الصناديق الكشف عن المؤسسات والأفراد الذين يمولون معاركها للسيطرة على مجالس إدارات الشركات.

و قد يدفع هذا الإجراء بصناديق التقاعد والأوقاف والمستثمرين الكبار إلى التراجع عن تمويل الصناديق النشطة تجنبًا للمساءلة العامة أو لإحراج العلاقات السياسية والتجارية.

و يمنح القرار مجالس إدارة الشركات المستهدفة رؤية واضحة حول الجهات الممولة للهجوم عليها، مما يتيح لها الضغط مباشرة على أولئك الممولين لتسوية النزاعات.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية وتحديث قواعد الملكية النفعية في الأسواق المالية الأمريكية.