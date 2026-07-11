قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ارتفاع الأوقية 100 دولار.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
محافظ القاهرة يتابع ميدانيًا تطوير التبة ويؤكد: لا عودة للباعة الجائلين
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة البورصة الأمريكية تلزم المستثمرين النشطين بالإفصاح عن هويات العملاء

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات رقابية جديدة تلزم صناديق الاستثمار النشطة (Activist Investors) بالإفصاح علنًا عن هويات عملائها والمستثمرين لديها في الاستمارات والتقارير الرسمية (Schedule 13D) عند الاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات.

ويمثل هذا القرار تحولاً مفاجئًا في وول ستريت، حيث طالما حافظت صناديق التحوط على سرية أسماء شركائها المحدودين (LPs) والمؤسسات الداعمة لحملاتها.

ةسيتعين على الصناديق الكشف عن المؤسسات والأفراد الذين يمولون معاركها للسيطرة على مجالس إدارات الشركات.

و قد يدفع هذا الإجراء بصناديق التقاعد والأوقاف والمستثمرين الكبار إلى التراجع عن تمويل الصناديق النشطة تجنبًا للمساءلة العامة أو لإحراج العلاقات السياسية والتجارية.

و يمنح القرار مجالس إدارة الشركات المستهدفة رؤية واضحة حول الجهات الممولة للهجوم عليها، مما يتيح لها الضغط مباشرة على أولئك الممولين لتسوية النزاعات.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية وتحديث قواعد الملكية النفعية في الأسواق المالية الأمريكية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجيهات رقابية التقارير الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

مرسيدس AMG CLE 63

مرسيدس-AMG تجهز منافسًا شرسًا لـBMW M4 بقوة تتجاوز 700 حصان

كاميرا السيارة

السيارة بتراقبك.. كاميرا خفية تتجسس على السائق داخل السيارات الحديثة

شركة "ميتا"

شركة ميتا توقف أداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بعد إطلاقها بأيام

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد