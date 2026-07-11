اشتعال 127 حريقا في الجزائر خلال 24 ساعة.. صور

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن العدد الإجمالي للحرائق المسجلة في البلاد بلغ 127 حريقا بين حرائق غابات الأدغال والأحراش والأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية.

65 حريقًا

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن عدد الحرائق المسجلة للأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية بلغ 65 حريقا، منها حريق واحد لا تزال عملية إخماده متواصلة، وحريق آخر تحت المراقبة، بينما تمت السيطرة على 63 حريقا.

وقالت إن الحريق في أرض زراعية بولاية سطيف ما زالت عملية إخماده متواصلة.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق في ولاية سكيكدة، ولكن عملية الحراسة مستمرة.

وأكدت أنه تم إخماد الحرائق في الولايات الأخرى.

ولفتت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن وحدات من الجيش الجزائري بدعم من الطائرات شاركت في عملية الإطفاء.





حرائق الغابات في الجزائر

حرائق الغابات في الجزائر

حرائق الغابات في الجزائر