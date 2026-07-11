قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة
طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
لقطات من استقبال الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين
مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم
صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة
الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح
الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة
مصر وتركيا تتحركان لخفض التوتر.. دعم مفاوضات واشنطن وطهران ورفض تهجير الفلسطينيين
دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026
بعد تألق المنتخب في المونديال.. الرئيس السيسي يوجه بدعم اكتشاف المواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتعال 127 حريقا في الجزائر خلال 24 ساعة.. صور

الحرائق
الحرائق
هاجر رزق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن العدد الإجمالي للحرائق المسجلة في البلاد بلغ 127 حريقا بين حرائق غابات الأدغال والأحراش والأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية.

65 حريقًا

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن عدد الحرائق المسجلة للأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية بلغ 65 حريقا، منها حريق واحد لا تزال عملية إخماده متواصلة، وحريق آخر تحت المراقبة، بينما تمت السيطرة على 63 حريقا.

وقالت إن الحريق في أرض زراعية بولاية سطيف ما زالت عملية إخماده متواصلة.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق في ولاية سكيكدة، ولكن عملية الحراسة مستمرة.
وأكدت أنه تم إخماد الحرائق في الولايات الأخرى.

ولفتت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن وحدات من الجيش الجزائري بدعم من الطائرات شاركت في عملية الإطفاء.


 

حرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر
الحماية المدنية الجزائرية حرائق غابات المحاصيل الزراعية حريق ولاية سطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

وزارة التنمية المحلية والبيئة

وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماع مجموعة "الكوكب"التابعة للأمم المتحدة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

الوزراء: نمو غير مسبوق بمطار العلمين استعدادًا لـ معرض الطيران والفضاء

البابا تواضروس

البابا تواضروس للكهنة الجدد: المحبة والحنو والأمانة والسلام أسس نجاح الخدمة الكهنوتية

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد