موجة حر ثالثة تلوح في الأفق بألمانيا

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توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد ألمانيا موجة حر جديدة خلال الأسبوع الجاري، هي الثالثة هذا الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 38 درجة مئوية، دون توقع تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وأفادت قناة "دويتشه فيله" بأن درجات الحرارة مرشحة للارتفاع في عدد من الولايات الألمانية، وسط توقعات باستمرار الطقس الحار لعدة أيام.

وكانت ألمانيا قد شهدت في نهاية يونيو الماضي موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق، مسجلة مستويات قياسية.

وأظهرت تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن نحو 5100 شخص توفوا لأسباب مرتبطة بالحر خلال موجة الحر التي اجتاحت البلاد في يونيو.