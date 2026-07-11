البابا تواضروس يرسم 29 كاهنًا للقاهرة وبلاد المهجر| صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة.

وصلى قداسته عقب صلاة الصلح، صلوات سيامة 29 كاهنًا جديدًا للخدمة في القطاعات الرعوية بالقاهرة، والمهجر.

وسيخدم الكهنة الجدد في كنائس القاهرة والمهجر، حيث سيم أربعة كهنة للخدمة في دول أفريقيا وآسيا، واثنان لأمريكا وكندا، وثلاثة وعشرون لكنائس القاهرة، منهم خمسة لكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق الزيتون، وأربعة لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وثلاثة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، ومثلهم لقطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، واثنان لقطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ومثلهما لقطاع كنائس وسط القاهرة، وكاهن واحد لكل من المقطم، وشرق السكة الحديد، والظاهر، والقاهرة الجديدة.

نجاح خدمة الكاهن

وفي عظة القداس وضع قداسة البابا أربعة مبادئ رئيسية تساهم في نجاح خدمة الكاهن:

١ - المحبة: خدمة الحب هي التي تعيش وتستمر وتصل إلى القلب.

كن كاهنًا يزرع الحب في كنيستك وبين شعبك وأخوتك الكهنة وأسرتك.

اخدم بالحب الحقيقي الذي تستمده من صليب ربنا يسوع المسيح، وقد تعلمنا من صغرنا أن "الله محبة" وكذلك الكاهن محبة، فنحن ندعو الكاهن "أبونا" لأنه يزرع الحب بين أولاده دائمًا.

اجعل اهتمامك الأول هو الافتقاد لكل فرد وأسرة في شعبك، يجب أن تعرف رعيتك بالاسم وتعرف ظروفهم، فالافتقاد هو تقديم حب يجعل الرعية تشعر أنك فعلاً أبوهم. في الاعترافات أيضًا كن محبًا للخاطئ الذي أتى ليتوب وتكون مرشدًا له بصورة نقية.

٢ـ الحنو: ابتعد عن القسوة لئلا تكون خدمتك غير مقبولة، اهتم بمراعاة ظروف الناس ومتاعبهم وخدمة كل فئات الشعب، فأنت تُقام كاهنًا من أجل المرضى، مرضى النفس والجسد والروح.

اخدم وقلبك ممتلئ حنوًا، في كلامك كن مملوءًا بالرحمة والرأفة وكن سندًا للآخرين.

كن متمثلاً بالسيد المسيح في الخدمة، الذي تعامل مع الخطاة بكل حنو. كن منفتحًا على كل أحد واعلم أن الفقراء هم مساعدوك لدخول الملكوت.

٣- الأمانة: كن أمينا في كل كلمة تقولها وفي كافة العلاقات "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ، مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ."(أف ٥: ١٥ - ١٦).

التزم بالأمانة في الأمور المالية وفي التعامل مع الأب الأسقف وفي أسرتك "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ. (رؤ٢: ١٠)، في كل مفردات خدمتك اجعل أمانتك كاملة.

٤- السلام: كن صانع سلام ذلك يجعلك ابنًا لله "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ." (مت٥: ٩)

اصنع سلامًا مع الخدام والشعب، فالكنيسة الهادئة يعطيها الله بركات كثيرة وتنمو وتزداد وتخدم.

وتابع: “ضع هذه المبادئ الأربعة في كل تفاصيل الخدمة ولا تنس ارتباطك بأب اعترافك وفترة الخلوة الخاصة فهي هامة لنشاطك الروحى”.

واختتم: “وأنت تستعد لهذه النعمة ارفع قلبك وتعهد أمام الله إنك ستسلك بالحب والحنو والأمانة والسلام، وهذه المبادئ في حياتك الكهنوتية الجديدة، وليعطك الله راحة ونعمة ومعونة وصحة لكيما تخدم أمامه بالروح والحق”.