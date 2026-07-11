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طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب
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أثبتت طالبة ثانوية عامة بقنا، بأن الإرادة والعزيمة أقوى من أى مرض أو ظروف طارئة، حيث أصرت رغم ظروفها الصحية، على اصطحاب كتبها داخل العناية المركزة بمستشفى قنا العام، استعداداً لامتحان مادة الجيولوجيا يوم الخميس القادم.

رغم محاولات الجميع بإقناع الطالبة بأن العام الدراسي يمكن أن يُعوض، وعليها الاهتمام بصحتها و الاستسلام للنظام العلاجى بالعناية المركزة، إلا أنها ترفض دعوات الاستسلام واليأس، وقررت أن تصطحب الكتب والمذكرات داخل العناية المركزية، حتى تستعد بشكل جيد للامتحان القادم.

إصرار طالبة الثانوية دفع الأطباء وذويها المقربين للاستسلام أمام رغبتها الشديدة فى المذاكرة وتعويض ما مضى من أيام،  فما كان منهم إلا تلبية رغبتها فى إحضار الكتب والأقلام لتقضى بهم أوقاتها وسط الأدوية والمحاليل الطبية.

تحدى الطالبة للألم والأوجاع داخل العناية المركزة، من أجل مستقبلها التعليمى، جعلها محل اهتمام وتقدير من كافة المترددين على العناية سواء أطباء أو تمريض، وسط اهتمام كبير من قبل مديرية التربية والتعليم بمتابعة حالتها الصحية بالتنسيق مع إدارة مستشفى قنا العام.

أسرتها كان لها الدور الأكبر والأهم فى دعمها وتحفيزها، تلبية لرغبتها فى الاستعداد الجيد للامتحان القادم، حرصا على مستقبلها، ولضمان الحصول على الدرجات التى تؤهلها لتحقيق حلمها الجامعى.
 

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الطالبة بحالة جيدة وتتلقى العلاج داخل العناية المركزة عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة معها فور وصولها المستشفى، ومن المقرر خروجها من المستشفى بعد تماثلها التام للشفاء.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أنه جرى التعامل بشكل فورى مع الطالبة فور وصولها المستشفى يوم الخميس الماضى، وتحظى باهتمام كبير من قبل الأطباء، حرصاً على مستقبلها وحتى تتمكن من أداء الامتحانات المتبقية بحالة صحية جيدة.

وكانت الطالبة آيه هشام عبدالحميد، علمى علوم بالصف الثالث الثانوى بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بقنا، أصيبت بحالة إعياء أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء بلجنة مدرسة سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين، يوم الخميس الماضى، وجرى نقلها بالاسعاف إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 


 

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