رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع جيريمي مونجا

واصل نادي مانشستر سيتي تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جيريمي مونجا قادمًا من ليستر سيتي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031.

ويُعد مونجا، البالغ من العمر 17 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، حيث لفت الأنظار خلال مشاركاته مع ليستر سيتي في الموسم الماضي، بعدما خاض 37 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتأتي الصفقة ضمن خطة مانشستر سيتي لتجديد دماء الفريق بعناصر واعدة، بالتزامن مع بداية حقبة جديدة يقودها المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا للإسباني بيب جوارديولا عقب نهاية الموسم الماضي.

وبات مونجا رابع الوجوه الجديدة التي تنضم إلى صفوف بطل إنجلترا خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كل من إليوت أنديرسون، وماتياس ديتوربيت، وبييرس تشارلس، في إطار تحركات الإدارة لبناء فريق قادر على المنافسة في مختلف البطولات خلال السنوات المقبلة.