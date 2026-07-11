أكاديمية مصر للطيران تختتم دورة تدريبية حول الكشف عن السلوك

اختتم مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران (ICAO ASTC) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "الكشف عن السلوك" (Behaviour Detection)، التي نُفذت بالتعاون مع قسم دعم وتطوير التنفيذ الأمني بمنظمة الطيران المدني الدولي (ISD-SEC)، بمشاركة متدربين من مصر والأردن وفرنسا.

وفي هذا الإطار، أكد الكابتن أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن التعاون المستمر مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) يعكس حرص مصر للطيران على تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي المتطلبات الدولية في مجال أمن الطيران، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تواصل دورها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وشهدت مراسم افتتاح الدورة حضور الطيار وليد سليمان رئيس اكاديمية مصر للطيران للتدريب وسميحة البوسعيدي، خبيرة الأمن والتسهيلات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالقاهرة ويمشاركة لفيف من قيادات الاكاديمية، حيث أكدوا أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وتعزيز القدرات المتخصصة في مجال أمن الطيران المدني وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

وشارك في الدورة (12) متدربًا من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الفرنسية، بما أتاح بيئة تدريبية ثرية أسهمت في تبادل الخبرات والممارسات المهنية بين المشاركين من خلفيات وظيفية متنوعة في مجال أمن الطيران.

واستهدفت الدورة تعزيز قدرات العاملين في مجال الأمن وموظفي الخطوط الأمامية على التعرف على المؤشرات السلوكية والفسيولوجية غير الاعتيادية وتحليلها وتقييمها بما يسهم في الكشف المبكرعن المخاطر والتهديدات المحتملة، ويدعم حماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع، كما ركز البرنامج التدريبي على التهديدات المعاصرة التي تواجه قطاع الطيران المدني، وأهمية العوامل البشرية في المنظومة الأمنية، ودور برامج الكشف عن السلوك في تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع مستوى أمن وسلامة العمليات الجوية.

من جانبه، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن سعادته باستضافة هذه الدورة، مؤكدًا أن الأكاديمية تحرص على توسيع نطاق التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وكبرى المؤسسات المتخصصة، بما يضمن تقديم برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث المستجدات العالمية في قطاع الطيران المدني.

وأضاف أن الأكاديمية تواصل تطوير منظومتها التدريبية والاستفادة من أحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة، بما يعزز من جودة الخدمات التدريبية المقدمة للمتدربين من داخل مصر وخارجها.

وفي إطار حرص الأكاديمية على تقديم تجربة تدريبية متكاملة، تم تنظيم جولة تعريفية للمشاركين داخل مرافق الأكاديمية، اطلعوا خلالها على أحدث أجهزة محاكاة الطائرات لتدريب الطيارين، والتي تمثل طرازات Airbus A320 وA320neo وA330/A340، وطرازات Boeing B737-800 وB777، بالإضافة إلى أنظمة التدريب العملي المتقدمة لتدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ (CEET)، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على متن الطائرة (CST).

كما شهدت فعاليات اليوم الختامي عددًا من الأنشطة التفاعلية والتنظيمية التي أسهمت في إثراء تجربة المتدربين وتعزيز التواصل بينهم، وذلك بمشاركة فريق العمل بالأكاديمية إلى جانب المدربين، حيث لاقت هذه الأنشطة استحسان المشاركين وتركت أثراً إيجابياً يعكس المستوى المتميز للتنظيم والإعداد.

وفي ختام الدورة، أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والتطبيقي للبرنامج، مثمنين الخبرات المهنية التي قدمها المدربين، وما وفره البرنامج من فرص لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال أمن الطيران، كما أعربوا عن إعجابهم بالإمكانات التدريبية المتطورة التي تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وبالمستوى الاحترافي للتنظيم وحسن الاستقبال والضيافة طوال فترة انعقاد الدورة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج الدولية التي تستضيفها أكاديمية مصر للطيران للتدريب في إطار التزامها بدعم بناء القدرات وتعزيز الكفاءات المهنية في مجال أمن الطيران المدني وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، حيث تعُد الدورة من أكثر البرامج التي شهدها مركز التدريب ASTC تفاعلاً ونجاحاً بالقاهرة خلال الفترة الأخيرة.