ترقب لمحادثات روما.. إسرائيل توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان بضغط أمريكي

أوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ العمليات العسكرية التي تصنفها بـ"الحساسة" في جنوب لبنان، بعد ضغط أمريكي جاء على خلفية المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، بالتزامن مع تحضيرات لجولة جديدة من المباحثات بين الجانبين.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات لجيش الاحتلال بتجميد هذه العمليات حتى إشعار آخر، استجابة لطلب من واشنطن، في ظل التصعيد الإقليمي والتوتر المتزايد المرتبط بإيران.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن القرار سيبقى ساريا إلى حين اتضاح مسار التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن نتائج الاتصالات والمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت التقارير أن الإدارة الأمريكية تخشى من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي على الجبهة اللبنانية إلى إشعال مواجهة إقليمية أوسع، في وقت تركز فيه واشنطن جهودها على إدارة التوتر مع طهران.

ونقلت المصادر عن مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش جاهز لتنفيذ هجمات واسعة ضد أهداف داخل إيران إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني، إلا أن الطلب الأمريكي دفع المستوى السياسي إلى تأجيل العمليات العسكرية الحساسة في جنوب لبنان لتفادي توسع الصراع.

وفي تطور متصل، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقارير، لبدء الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما.

كما أشارت التقارير إلى أن بعثة أمريكية مكلفة بمتابعة التفاهمات بين إسرائيل ولبنان زارت إسرائيل هذا الأسبوع، على أن تنتقل إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لاستكمال المشاورات بشأن ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من بلدتي زوطر الشرقية وفرون، في إطار الجهود الهادفة إلى تثبيت التهدئة على الحدود.