وزير زراعة لبنان خلال جولة بالجنوب: أضرار العدوان طالت 56 ألف هكتار

قام وزير الزراعة اللبنانى الدكتور نزار هاني بجولة ميدانية واسعة شملت محافظتي النبطية والجنوب في إطار مبادرة "نبض الأرض والحياة"، مؤكداً المضي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم صمود المزارعين في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

وأشار هاني إلى أن التقديرات التي أُنجزت بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أظهرت تضرر أكثر من 22.5 في المئة من الأراضي الزراعية اللبنانية، أي ما يقارب 56 ألف هكتار، منها نحو 52 ألف هكتار في محافظتي الجنوب والنبطية، فيما تجاوزت قيمة الخسائر والأضرار الزراعية مليار دولار أميركي.

وكشف الوزير عن بدء تنفيذ مشاريع تعافٍ تشمل إعادة تأهيل 1500 بيت بلاستيكي في الجنوب والنبطية، وإعادة تأهيل 50 بئراً زراعياً وتجهيزها بالطاقة الشمسية والمضخات الحديثة، إضافة إلى استكمال عمليات رصد التلوث البيئي بعد تسجيل تركيز مرتفع من مادة الجليفوسات في بعض المناطق الحدودية، مؤكداً أن إعادة إعمار الزراعة تمثل أولوية وطنية لإعادة الحياة والإنتاج إلى القرى الجنوبية.