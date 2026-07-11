قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد الحكمين الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور من إدارة مباريات المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية فإن القرار يأتي على خلفية التوترات التاريخية بين الأرجنتين وبريطانيا، المرتبطة بحرب جزر فوكلاند (مالفيناس) التي اندلعت عام 1982، والتي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

بحسب التقرير، فإن فيفا يحرص على تجنب أي جدل محتمل قد يحيط بالمباريات التي يخوضها المنتخب الأرجنتيني، ولذلك تقرر عدم إسناد أي من لقاءاته للحكمين الإنجليزيين.

وأشار التقرير إلى أن مايكل أوليفر سبق أن استبعد أيضا من إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، للسبب ذاته.

فوز الأرجنتين

ويواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في مونديال 2026 بعدما حقق عودة مثيرة أمام مصر في دور الـ16، حيث قلب تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة (3-2)، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.