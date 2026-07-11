تأجيل طرح تويوتا هايلاندر الكهربائية.. وهذا موعد إطلاقها

شهدت خارطة الإنتاج الكهربائي بقطاع السيارات العالمي لعام 2026 الحالي تعديلًا استراتيجيًا جديدًا، عقب إعلان رسمي من مجموعة "تويوتا موتورز" يقضي بتأجيل بدء العملية التصنيعية لطراز “هايلاندر EV” ذي الثلاثة صفوف من المقاعد، والذي يمثل البديل الكهربائي لاسم “كلوجر” الشهير بالأسواق العالمية.

وجاء قرار الإرجاء اللوجستي لمدة لا تقل عن 8 أسابيع كحد أدنى، مما يزيح موعد وصول السيارة التجاري إلى صالات العرض بالولايات المتحدة من أواخر العام الجاري إلى الربع الأول من عام 2027 المقبل.

وبررت المجموعة اليابانية هذا القرار ماديًا بحاجتها الميكانيكية والبرمجية لإجراء تعديلات نهائية وإضافية على المركبة قبل اعتماد خطوط التجميع. ويتزامن هذا التباطؤ الكهربائي مع استغلال تويوتا لزخم المبيعات القوي لسيارات الهاي لاندر التقليدية، لتعظيم عوائدها الاستثمارية من طرازات الاحتراق الداخلي مدفوعة بالطفرة التسويقية لخيارات الهجين بالأسواق.

استمرار إنتاج محركات الاحتراق والهجين طوال عام 2026 التشغيلي الحالي

أكد المتحدث الرسمي باسم تويوتا أمريكا الشمالية أن خطوط إنتاج الجيل الحالي من "تويوتا هايلاندر" المعتمد على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والمنظومات الهجينة الكهربائية ستستمر بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حتى نهاية ديسمبر من عام 2026 الحالي.

ويضمن هذا التمديد التشغيلي استقرار مبيعات الوكلاء بالأسواق، وتلبية الطلب المرتفع ماديًا من المستهلكين على الفئات الهجينة التي تحقق كفاءة استهلاك وقود تبلغ 35 ميلًا للجالون.

ويرى خبراء الاستثمار بالأسواق لعام 2026 الحالي أن هذه الخطوة تعد مناورة ذكية لحلب الأرباح المادية من طراز يعد بمثابة البقرة الحلوب للشركة، خصوصًا وأن خطوط تجميع طراز "RAV4" الشهير لا تزال تكافح لوجستيًا لتلبية قوائم الانتظار الطويلة.

وتتيح فترة التمديد الحالية للمصنع الياباني الاستفادة الاستثمارية القصوى من تراجع إقبال المستهلكين العالمي المؤقت على المركبات الكهربائية الخالصة مقارنة بالطرازات الهجينة المرنة.

الخيارات الميكانيكية لسيارة "هايلاندر EV" وتأثير القرار على التحالفات المشتركة

تعتمد البنية الهندسية لطراز هاي لاندر الكهربائي القادم لعام 2027 على خيارين من منظومات الطاقة والبطاريات المتطورة بالأسواق، حيث يأتي الإصدار القياسي بنظام دفع أمامي ويحمل محركًا كهربائيًا وحيدًا متصلاً بحزمة بطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة ليوفر مدى قيادة تقادري يبلغ 287 ميلًا بالشحنة الواحدة وهو ما يعادل 462 كيلومترًا.

أما الإصدار عالي الأداء فيعتمد على نظام دفع كلي ومحركين كهربائيين ينتجان طاقة ميكانيكية مجمعة تبلغ 252 كيلوواط أي ما يعادل 338 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 438 نيوتن/متر مع بطارية أكبر سعة 95.8 كيلوواط/ساعة تمنح مدى تشغيليًا يصل إلى 320 ميلًا أو 515 كيلومترًا فوريًا.

ويمتد التأثير الهيكلي لهذا التأجيل التصنيعي فوريًا ليعطل خطط الإطلاق التجاري لطرازات شقيقة تعتمد على نفس المعمارية البرمجية والمنصة الميكانيكية المشتركة للسيارة، وسيشمل التباطؤ طراز "لكزس TZ" الفاخر بالإضافة إلى سيارة "سوبارو غيتواي" الكهربائية ذات الثلاثة صفوف، حيث كان من المخطط طرحهما رسميًا قبل نهاية عام 2026 الجاري بالأسواق العالمية.