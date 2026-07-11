عليها أن تخشانا.. لامين يامال يتحدى فرنسا قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم

يعتقد لامين يامال أن فرنسا يجب أن تخشى إسبانيا في مباراة نصف نهائي كأس العالم ، التي ستجمع بينهما، الثلاثاء، المقبل على ملعب دالاس لحسم المتأهل منهما للمباراة النهائية.

وضمنت إسبانيا تأهلها لنصف نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ عام 2010، بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

وقال يامال: "اعتقد أنه إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدا، فيجب أن تخشانا نحن،، لقد كنا نحن من أخرجهم من قبل".

وتغلبت إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، وكررت الفوز في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، عندما أصبح يامال أصغر لاعب يسجل هدفا في هذه البطولة القارية.



وأضاف: "لا نخشى أحدا، من الواضح أننا فريقان عظيمان، منتخبان وطنيان من الطراز العالمي، وبالنسبة لي، هم من بين الأفضل، سنرى ما سيحدث"

أرقام قياسية



وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم في النسختين الماضيتين، وفازت باللقب في عام 2018، أما إسبانيا، التي لم تهزم في 37 مباراة تنافسية متتالية منذ مارس 2023، فقد وصلت إلى نهائي كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها.