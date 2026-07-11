قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عليها أن تخشانا.. لامين يامال يتحدى فرنسا قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم

لامين يامال
لامين يامال
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يعتقد لامين يامال أن فرنسا يجب أن تخشى إسبانيا في مباراة نصف نهائي كأس العالم ، التي ستجمع بينهما، الثلاثاء، المقبل على ملعب دالاس لحسم المتأهل منهما للمباراة النهائية.
وضمنت إسبانيا تأهلها لنصف نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ عام 2010، بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

وقال يامال: "اعتقد أنه إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدا، فيجب أن تخشانا نحن،، لقد كنا نحن من أخرجهم من قبل".

وتغلبت إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، وكررت الفوز في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، عندما أصبح يامال أصغر لاعب يسجل هدفا في هذه البطولة القارية.


وأضاف: "لا نخشى أحدا، من الواضح أننا فريقان عظيمان، منتخبان وطنيان من الطراز العالمي، وبالنسبة لي، هم من بين الأفضل، سنرى ما سيحدث"

أرقام قياسية


وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم في النسختين الماضيتين، وفازت باللقب في عام 2018، أما إسبانيا، التي لم تهزم في 37 مباراة تنافسية متتالية منذ مارس 2023، فقد وصلت إلى نهائي كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها.

فرنسا يامال إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد