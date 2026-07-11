بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعب بات محل اهتمام من عدة أندية خارجية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على "فيسبوك": "عرض سعودي لشوبير.. مصطفى شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر تحت أنظار أحد الأندية الكبرى بالدوري السعودي، وربما يصل عرض رسمي قريبًا، بخلاف مفاضلة أندية إنجليزية وإسبانية بين الحارس الدولي المتألق وحراس آخرين."

وتأتي هذه الأنباء بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز نجوم الفراعنة وساهم بتصدياته الحاسمة في المشوار التاريخي للمنتخب، الذي بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، بعد المشاركة المشرفة في المونديال، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة، وهو ما انعكس أيضًا على اهتمام عدد من الأندية الخارجية بنجوم المنتخب، وفي مقدمتهم مصطفى شوبير.