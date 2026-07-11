قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلاعبوا في تقارير التعديات.. إحالة 10 مسؤولين بجرجا ودار السلام للنيابة بسوهاج
موعد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة
بـ40 دعاء اليوم 26 من محرم تفتح كل الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج
حلمي طولان: صلاح قائد استثنائي.. وهذا الخماسي الأبرز في منتخب مصر
محمد مراد: منتخب مصر ترك بصمة عالمية.. والاستقبال الجماهيري يعكس إنجاز الفراعنة
قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد
سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو
السكة الحديد تشغّل قطارات مخصوصة بين القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والعكس
غزل المحلة: الأهلي لم يفاوضنا لشراء محمود صلاح.. ونرحب برحيله بشرط
بعد تواجد كلب بمستشفى جرجا.. تحرك عاجل من محافظ سوهاج ووزارة الصحة
مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تشغّل قطارات مخصوصة بين القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والعكس

الهيئة القومية لسكك حديد
الهيئة القومية لسكك حديد
حسام الفقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المخصوصة على خطي القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/الإسكندرية بأسعار مخفضة وذلك علي النحو التالي :


أولًا: خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس :
- يتم تشغيل القطار رقم 1017  ثالثة مكيفة أيام 11 و13 و15 يوليو 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:40  صباحًا ويصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 9:20  صباحًا ، علي ان يعود برقم 1016  حيث يقوم من محطة الإسماعيلية الساعة 9:00  مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:40 مساءً. 


- طرح أسعار التذاكر بواقع 80  جنيهًا لرحلة الذهاب ، و120  جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة.
ثانيًا: خط القاهرة / الإسكندرية والعكس
- تشغيل القطار رقم 1019  ثالثة مكيفة أيام 12 و14 و16 يوليو 2026  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:40  صباحًا ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 8:30  صباحًا ، علي ان يعود برقم 1018  حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:10  مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:00  منتصف الليل.
- طرح أسعار التذاكربواقع 90  جنيهًا لرحلة الذهاب ، و 140 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة.
وقد وجهت الهيئة جميع المحطات وفرق خدمة العملاء بالإعلان عن مواعيد قيام ووصول هذه القطارات في رحلتي الذهاب والعودة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات، بما يضمن تعريف الركاب بالخدمة الجديدة، ويسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة.
وتؤكد الهيئة أنه يمكن حجز تذاكر الذهاب من خلال جميع وسائل الحجز المتاحة بينما يتم صرف تذاكر العودة من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ، ولن يُسمح بالسفر على هذه القطارات إلا لحاملي التذاكر الصادرة عليها، كما لا يجوز استخدام هذه التذاكر للسفر على أي قطار آخر، علمًا بأن التذاكر المباعة غير قابلة للاسترداد، وفي حال المخالفة تُطبق اللوائح والتعليمات المنظمة لضوابط السفر، حيث يتم تحصيل أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.
وحرصًا من الهيئة على إضفاء أجواء احتفالية على متن هذه الرحلات سيتم تنظيم سحب يومي على تذاكر الركاب المسافرين على متن القطارات لاختيار عدد من الركاب الفائزين في كل رحلة ومنحهم هدايا تذكارية  بهذه المناسبة التاريخية .
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد تاريخًا ممتدًا من العطاء والإنجاز، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب متمنيةً لجميع الركاب رحلة آمنة وسعيدة .
 

الهيئة القومية لسكك حديد سكك حديد مصر القطارات خطي القاهرةالإسماعيلية والقاهرةالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

امام عاشور

نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر

الزمالك

نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل

مبلبي

مبابي يكشف سر إهداره ركلة الجزاء أمام المغرب في كأس العالم

ترشيحاتنا

حفل زفاف نجل نشات الديهي

وسط أجواء عائلية.. محافظ القاهرة وأحمد موسى ومصطفى بكري يشاركون نشأت الديهي فرحته بعقد قران نجله

وزير الزراعة

اعتماد 500 مليون جنيه لمشروع البتلو.. الزراعة في أسبوع

المجلس القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طالبات وطلاب الجامعات

القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طلاب الجامعات لبرنامج التدريب الصيفي

بالصور

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد