السكة الحديد تشغّل قطارات مخصوصة بين القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المخصوصة على خطي القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/الإسكندرية بأسعار مخفضة وذلك علي النحو التالي :



أولًا: خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس :

- يتم تشغيل القطار رقم 1017 ثالثة مكيفة أيام 11 و13 و15 يوليو 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:40 صباحًا ويصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 9:20 صباحًا ، علي ان يعود برقم 1016 حيث يقوم من محطة الإسماعيلية الساعة 9:00 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:40 مساءً.



- طرح أسعار التذاكر بواقع 80 جنيهًا لرحلة الذهاب ، و120 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة.

ثانيًا: خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

- تشغيل القطار رقم 1019 ثالثة مكيفة أيام 12 و14 و16 يوليو 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:40 صباحًا ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 8:30 صباحًا ، علي ان يعود برقم 1018 حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:10 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:00 منتصف الليل.

- طرح أسعار التذاكربواقع 90 جنيهًا لرحلة الذهاب ، و 140 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة.

وقد وجهت الهيئة جميع المحطات وفرق خدمة العملاء بالإعلان عن مواعيد قيام ووصول هذه القطارات في رحلتي الذهاب والعودة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات، بما يضمن تعريف الركاب بالخدمة الجديدة، ويسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة.

وتؤكد الهيئة أنه يمكن حجز تذاكر الذهاب من خلال جميع وسائل الحجز المتاحة بينما يتم صرف تذاكر العودة من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ، ولن يُسمح بالسفر على هذه القطارات إلا لحاملي التذاكر الصادرة عليها، كما لا يجوز استخدام هذه التذاكر للسفر على أي قطار آخر، علمًا بأن التذاكر المباعة غير قابلة للاسترداد، وفي حال المخالفة تُطبق اللوائح والتعليمات المنظمة لضوابط السفر، حيث يتم تحصيل أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وحرصًا من الهيئة على إضفاء أجواء احتفالية على متن هذه الرحلات سيتم تنظيم سحب يومي على تذاكر الركاب المسافرين على متن القطارات لاختيار عدد من الركاب الفائزين في كل رحلة ومنحهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة التاريخية .

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد تاريخًا ممتدًا من العطاء والإنجاز، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب متمنيةً لجميع الركاب رحلة آمنة وسعيدة .

