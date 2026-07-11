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صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ

صاحبة التيشيرت
صاحبة التيشيرت
باسنتي ناجي
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أكدت الفتاة التي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير" حقيقة ما أثير خلال الأيام الماضية بشأنها، نافية الشائعات التي ربطتها بوجود خلافات بين حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مصطفى شوبير، وخطيبته.

صاحبة تريند تيشرت مصطفي شوبير 

وقالت الفتاة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي، إن القميص وصل إليها بالصدفة بعد أن ألقاه مصطفى شوبير إلى الجماهير عقب إحدى المباريات، مؤكدة أن الأمر لم يتجاوز ذلك.

وأضافت: "هو رماه للجمهور، وأنا أخدته بالحظ، وهلبسه.. إيه المشكلة؟"، مشددة على أنه لا توجد أي علاقة شخصية تجمعها باللاعب، وأن كل ما تردد عن تسببها في خلافات بينه وبين خطيبته لا أساس له من الصحة.

صاحبه تريند التيشيرت مصطفي شوبير منتخب مصر

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