بعد فضيحة مباراة مصر.. إعلام عبري: تراجع شعبية الأرجنتين بسبب إسرائيل

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تراجع شعبية المنتخب الأرجنتيني في عدد من الدول، لا سيما في العالمين العربي والإسلامي، عقب فوزه المثير للجدل على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في كأس العالم 2026، معتبرة أن الدعم السياسي الذي تقدمه بوينس آيرس لإسرائيل أسهم في تصاعد الانتقادات.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن المباراة أمام مصر "خلطت بين كرة القدم والسياسة"، وأثارت موجة غضب دفعت بعض المشجعين إلى إعلان توقفهم عن تشجيع منتخب التانجو.

ونقلت الصحيفة عن مشجع عربي يقيم في دبي قوله إنه لن يدعم الأرجنتين مجددًا، معربًا عن غضبه مما وصفه بدعم الحكومة الأرجنتينية لإسرائيل، إلى جانب انتقاداته لأداء المنتخب وسلوك بعض لاعبيه وجماهيره.

وأضاف التقرير أن الانتقادات لم تقتصر على الموقف السياسي، بل شملت اتهامات للأرجنتين بالغطرسة والاعتماد على "الحيل" لتحقيق الانتصارات، في إشارة إلى الجدل التاريخي حول هدف دييغو مارادونا الشهير المعروف بـ"يد الله".

ونقلت الصحيفة عن مسئول في شركة طيران دولية قوله إن صورة الأرجنتين تضررت في السنوات الأخيرة، وارتداء قميص المنتخب بات يثير انتقادات في بعض الأوساط، معتبرًا أن نفوذ الأرجنتين وصورتها الدولية يشهدان تراجعًا.