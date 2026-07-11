قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
أحمد نبيل كوكا: فخورون بما قدمناه في كأس العالم.. وسنواصل كتابة التاريخ باسم مصر
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن
تهديدات الانتقام.. ترامب ونتنياهو على رأس قائمة اغتيالات تضم 13 شخصا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فضيحة مباراة مصر.. إعلام عبري: تراجع شعبية الأرجنتين بسبب إسرائيل

ميسي
ميسي
فرناس حفظي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تراجع شعبية المنتخب الأرجنتيني في عدد من الدول، لا سيما في العالمين العربي والإسلامي، عقب فوزه المثير للجدل على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في كأس العالم 2026، معتبرة أن الدعم السياسي الذي تقدمه بوينس آيرس لإسرائيل أسهم في تصاعد الانتقادات.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن المباراة أمام مصر "خلطت بين كرة القدم والسياسة"، وأثارت موجة غضب دفعت بعض المشجعين إلى إعلان توقفهم عن تشجيع منتخب التانجو.

ونقلت الصحيفة عن مشجع عربي يقيم في دبي قوله إنه لن يدعم الأرجنتين مجددًا، معربًا عن غضبه مما وصفه بدعم الحكومة الأرجنتينية لإسرائيل، إلى جانب انتقاداته لأداء المنتخب وسلوك بعض لاعبيه وجماهيره.

وأضاف التقرير أن الانتقادات لم تقتصر على الموقف السياسي، بل شملت اتهامات للأرجنتين بالغطرسة والاعتماد على "الحيل" لتحقيق الانتصارات، في إشارة إلى الجدل التاريخي حول هدف دييغو مارادونا الشهير المعروف بـ"يد الله".

ونقلت الصحيفة عن مسئول في شركة طيران دولية قوله إن صورة الأرجنتين تضررت في السنوات الأخيرة، وارتداء قميص المنتخب بات يثير انتقادات في بعض الأوساط، معتبرًا أن نفوذ الأرجنتين وصورتها الدولية يشهدان تراجعًا.

المنتخب الأرجنتيني منتخب مصر كأس العالم منتخب التانجو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خرائط فلسطين في 2000 عام.. معرض وندوة يوثقان تاريخ الأرض والذاكرة بالصحفيين

عمومية روزاليوسف

الوطنية للصحافة تعقد عمومية روزاليوسف وتعتمد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

صورة ارشيفية

الثلاثاء.. الصحفيين تستضيف يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع رابطة محرري الصحة

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد