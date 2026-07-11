السجن 3 سنوات لسائق الطفطف المتسبب في وفاة الطفل "يونس" بالإسكندرية

قضت المحكمة المختصة، اليوم، بمعاقبة سائق "الطفطف" المتسبب في وفاة الطفل يونس بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وجاء الحكم عقب نظر أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية الحادث الذي أسفر عن وفاة الطفل يونس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفل يونس لحادث مأساوي أثناء تواجده برفقة أسرته داخل إحدى الحدائق بشرق الإسكندرية، حيث كانوا يقضون وقتًا ترفيهيًا، وأثناء استقلالهم "الطفطف" انقلبت المركبة نتيجة قيادة السائق بسرعة واستهتار، ما أدى إلى انقلابها وإصابة الطفل بإصابات بالغة أودت بحياته، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن بين المواطنين.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤوليته عن الحادث، فيما طالبت أسرة الطفل بتوقيع أقصى عقوبة قانونية بحقه.

وأثار الحادث حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع المواطنون تطورات القضية منذ وقوعها وحتى صدور الحكم، مطالبين بتشديد الرقابة على وسائل النقل الترفيهية داخل الحدائق والأماكن العامة.